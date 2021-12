Sampdoria-Venezia 1-0 LIVE | Gabbiadini dalla distanza | pallone fuori

(Di domenica 19 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 1? Gol– Azione da record per la squadra blucerchiata,a Caputo che al volo serve. L’attaccante blucerchiato in spaccata alza ile lo piazza sotto la traversa 6? Ci prova– Tiro...

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - MulheresEmFoco : 'Sampdoria vs Venezia FC' #SampVenezia - SampNews24 : #SampdoriaVenezia: al Ferraris c’è #DeZerbi. Colloquio con #Faggiano - Jeff125sc : RT @BrSampdoria: 11` Em andamento Sampdoria 1x0 Venezia Gol de Gabbiadini #ForzaDoria #VamoSamp - hybridbrianm : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Goal Alert: Sampdoria *1-0 Venezia *(Gabbiadini 1') #SSFootball -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Venezia

Commenta per primo Raggiunto da Dazn prima della gara col, il ds della, Daniele Faggiano, commenta il momento dei blucerchiati: 'Non è un momento facile per nessuno, siamo tutti vicini al presidente e alla sua famiglia per questo momento ...Alle 18 sono iniziate Torino - Verona e, ora in corso. Alle 20.45 il big match fra Milan e Napoli. Pioli ha bisogno di un successo per non far scappare l'Inter, mentre Spalletti ...Roberto De Zerbi presente sugli spalti del Ferraris in occasione di Sampdoria-Venezia: ritorno in Italia per il tecnico dello Shakhtar Visita speciale al Ferraris in occasione di Sampdoria-Venezia.Il primo pomeriggio della sessione domenicale della 18esima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio è andato in archivio. In attesa di Sampdoria-Venezia e Torino-Verona, delle ore 18, e del big mat ...