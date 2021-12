Mila Suarez, l’ex fidanzata di Alex Belli, rivelazione choc: “Lui è un rraditore seriale” (Di domenica 19 dicembre 2021) La modella e fashion blogger marocchina Mila Suarez, è tornata a parlare nuovamente del suo ex fidanzato Alex Belli, attuale protagonista della sesta edizione Grande Fratello Vip. l’ex fidanzata di Alex Belli Mila Suarez spiega come secondo lei proseguirà il rapporto fra l’attore e la moglie Delia Duran. Secondo Mila per i due non c’è futuro: «La storia d’amore finirà – ha spiegato a “Nuovo” – L’amore non esiste, tra di loro. Non credo a Delia Duran. Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. E inaffidabile se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai». Intervistata dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) La modella e fashion blogger marocchina, è tornata a parlare nuovamente del suo ex fidanzato, attuale protagonista della sesta edizione Grande Fratello Vip.dispiega come secondo lei proseguirà il rapporto fra l’attore e la moglie Delia Duran. Secondoper i due non c’è futuro: «La storia d’amore finirà – ha spiegato a “Nuovo” – L’amore non esiste, tra di loro. Non credo a Delia Duran. Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. E inaffidabile se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai». Intervistata dal ...

Advertising

Silva10132479 : @1DMarty_me @iosonoestanca_ Alex non è sposato con ????Delia,Lei se infiltrata in letto ancora caldo di Mila Suarez,… - Gif_di_Tina : #Gfvip #Pomeriggio5 Cioè la D'Urso ha fatto 100 teatrini con Mila Suarez e manco si ricordava come si chiamasse - Starjeje4 : @AleAleeeeee Quindi un po' come accade con Mila Suarez? #gfvip - Fra05508797 : @sophintaqueen E per ultimo Alex e Delia sono insieme da tre anni da quel che dicono …dopo che lui ha fatto le corn… - Silva10132479 : @supermalaxx Proprio lei va fare il moralista??era sposata quando se infilata dentro letto di lui e Mila Suarez ???????????????????????????? -