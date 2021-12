Il?Genoino di Cava ed il manifesto per Dante

(Di domenica 19 dicembre 2021) 100 scuole di tutta Italia che hanno prodotto oltre 100 lavori, per lo più manifesti, per rendere omaggio al genio diAlighieri e alla straordinaria forza poetica della sua “Divina Commedia”, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, avvenuta a Ravenna nella notte compresa tra il 13 ed il 14 settembre 1321. Si conclude il concorso “Unper”, coordinato dalla scuola capofila – il liceo scientifico “Andrea Genoino” dide’ Tirreni (Sa) guidato dalla dirigente Stefania Lombardi – e promosso dall’associazione culturale “Lectura Dantis Metelliana”, in collaborazione con la Rete Li.Sa.Ca (Liberi Saperi Campani). Il progetto, che ha preso forma all’inizio del 2021, ha coinvolto tutte le scuole superiori italiane di primo e secondo grado. Agli istituti è stato richiesto di coinvolgere i propri studenti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : IlGenoino Cava

SalernoToday

progettoprogetto, coordinato dalla scuola capofila,liceo scientifico Andreadide' Tirreni guidato dalla dirigente Stefania Lombardi e promosso dall'associazione culturale ...Caro parcheggio ade' Tirreni, ecco i "micro - ribassi". Lo scrive Giuseppe ...Comune ritocca, ma non troppo, le tariffe dei ... Nel parcheggio di via Schreiber, via Trarae dell'ex ...Stefania Lombardi: "Un manifesto per Dante è un progetto corale che abbraccia tutta l’Italia grazie alla partecipazione di tante scuole della Penisola e di tante realtà culturali che si sono unite nel ...Si svolgerà il prossimo 20 dicembre alle 10 nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania “Giancarlo Siani”, la presentazione del progetto Borghi in scena -gli scrittori raccontano i luoghi dell’an ...