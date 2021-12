Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano dorme avvinghiato a Soleil. Alex Belli: "Sei un copia e incolla" (Di domenica 19 dicembre 2021) L'attacco dell'ex attore di Centovetrine al neo concorrente del Grande Fratello Vip, già intimo e vicino a Soleil Sorge. Leggi su comingsoon (Di domenica 19 dicembre 2021) L'attacco dell'ex attore di Centovetrine al neo concorrente delVip, già intimo e vicino aSorge.

rosina1421 : Grande fratello non ci provare di Gianmaria e Sophie quando sono insieme..trasmettono belle emozioni! Puntate su je… - Y3onvart : @edvsun stava mia nonna a casa e mio fratello più grande ci siamo divertiti - Domelol96 : @Spikol88 C'era Beast (è ancora vivo?) che durante il lockdown si era inventato insider del grande fratello - Barbara08549841 : @GrandeFratello Forza Soleil puoi vincere tu il grande fratello - SerafinaSosto : @GrandeFratello Quando si entra x giocare x soldi in reality come il grande fratello non esistono amicizie -