Goggia Sofia è la più forte che ci sia (Di domenica 19 dicembre 2021) Se c’è una gara di sci femminile di velocità, la domanda da fare è: chi è arrivata seconda? Oggi nel SuperG di Val d’Isere è stata la norvegese Mowinkel davanti a Elena Curtoni. E dietro, ovviamente, a Sofia Goggia. Che ha vinto ancora. L’ottava volta nel 2021. Una doppietta dopo la tripletta in Canada. È prima nella classifica generale di coppa del mondo. Shiffrin è arrivata quinta, dietro Brignone. Sofia Goggia è alla sedicesima vittoria, senza combinate, tutte in gare uniche. Finalmente questa straordinaria fuoriclasse sta ottenendo i risultati che merita. È di un’altra categoria. Se n’era accorto il presidente della Repubblica Mattarella, era sfuggito ad altri. È in corsa per la Coppa del mondo ma soprattutto può prendersi le soddisfazioni che gli infortuni e una certa tendenza all’autolesionismo le avevano negato. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Se c’è una gara di sci femminile di velocità, la domanda da fare è: chi è arrivata seconda? Oggi nel SuperG di Val d’Isere è stata la norvegese Mowinkel davanti a Elena Curtoni. E dietro, ovviamente, a. Che ha vinto ancora. L’ottava volta nel 2021. Una doppietta dopo la tripletta in Canada. È prima nella classifica generale di coppa del mondo. Shiffrin è arrivata quinta, dietro Brignone.è alla sedicesima vittoria, senza combinate, tutte in gare uniche. Finalmente questa straordinaria fuoriclasse sta ottenendo i risultati che merita. È di un’altra categoria. Se n’era accorto il presidente della Repubblica Mattarella, era sfuggito ad altri. È in corsa per la Coppa del mondo ma soprattutto può prendersi le soddisfazioni che gli infortuni e una certa tendenza all’autolesionismo le avevano negato. ...

Advertising

Eurosport_IT : Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI |… - ItaliaTeam_it : ECCEZIONALE SOFIA! ECCEZIONALEEEEE! ?? Anche la discesa di Val d’Isere è di Sofia Goggia! Che dominio in Coppa del… - Eurosport_IT : MA CHE GARA HA FATTO SOFIA GOGGIA?! ?????? Siete pronti? C'è da trattenere il fiato nella sua discesa in Val d'Isere… - AleAntinelli : Sofia #Goggia si sta mettendo nella posizione giusta per diventare la più grande sciatrice italiana di sempre. Non… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sci, Sofia Goggia vince anche il superG in Val d'Isere. Terza Elena Curtoni, Brignone quarta -