Covid | Pregliasco | verosimile ipotesi 50mila casi dopo feste di Natale

(Di domenica 19 dicembre 2021) Potrebbe esserci un'impennata dianche in Italialedi. E' l'allerta lanciata dal virologo Fabrizio: 'La variante Omicron è arrivata in Italia e temo che siano ...

Potrebbe esserci un'impennata di casianche in Italia dopo le feste di Natale. E' l'allerta lanciata dal virologo Fabrizio: 'La variante Omicron è arrivata in Italia e temo che siano verosimili i modelli che portano a ......19 in questo fine 2021 resta una sola: la vaccinazione. 'Temo che siano verosimili i modelli che ipotizzano 50mila casi dopo le festività natalizie'. Lo afferma il virologo Fabrizio...In base all'attuale trend dei contagi e dei ricoveri, "nelle prossime 2-3 settimane ci aspettiamo un aumento del 70% dei posti letto occupati in intensiva da malati Covid ...Milano - "Temo che siano verosimili i modelli che ipotizzano 50mila casi dopo le festività natalizie". Questo lo scenario tracciato dal virologo Fabrizio Pregliasco. "Purtroppo la variante Omicron è a ...