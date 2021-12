Clamoroso Uomini e Donne, Maria mette sul trono classico il famoso cavaliere. Fan in delirio, Colpo di scena pazzesco (Di domenica 19 dicembre 2021) Maria De Filippi mette a segno un altro Colpo a Uomini e Donne, dopo gli ultimi troni deludenti. Ebbene la conduttrice ha piazzato sul trono Luca Salatino, la non scelta di Roberta Giusti! Le anticipazioni della registrazione di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, annunciano la decisione della conduttrice di far diventare l’ormai ex corteggiatore il nuovo tronista di questa sfortunata edizione! Ad anticiparlo è Il Vicolo delle News proprio in questi minuti. Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani, dopo tre mesi di conoscenza a Uomini e Donne. Inizialmente sembrava che la sua attenzione fosse concentrata totalmente su Luca. Invece, la tronista con il passare del tempo ha fatto capire di essere veramente attratta dal 22enne di Arezzo. Infatti, lei stessa ... Leggi su cityroma (Di domenica 19 dicembre 2021)De Filippia segno un altro, dopo gli ultimi troni deludenti. Ebbene la conduttrice ha piazzato sulLuca Salatino, la non scelta di Roberta Giusti! Le anticipazioni della registrazione di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, annunciano la decisione della conduttrice di far diventare l’ormai ex corteggiatore il nuovo tronista di questa sfortunata edizione! Ad anticiparlo è Il Vicolo delle News proprio in questi minuti. Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani, dopo tre mesi di conoscenza a. Inizialmente sembrava che la sua attenzione fosse concentrata totalmente su Luca. Invece, la tronista con il passare del tempo ha fatto capire di essere veramente attratta dal 22enne di Arezzo. Infatti, lei stessa ...

