Bob | Francesco Friedrich vince sempre e comunque Ad Altenberg ottimo decimo Patrick Baumgartner

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sei gare, sei vittorie, andando a sommare le quattro nel 2 fanno dieci. Cifra tonda in questa stagione perche sa solore e riscrivere record: il teutonico si impone anche oggi nel 4 in casa ade continua a dominare la Coppa del Mondo di bob. Nessun patema: miglior tempo nella prima run, gestione nella seconda e 1’48”88 con gli avversari lontanissimi. Il primo degli umani è il canadese Justin Kripps, staccato di 28 centesimi, mentre poco più dietro a completare il podio il russo Rostislav Gaitiukevich. Nella top-5 l’austriaco Benjamin Maier ed il lettone Oskars Kibermanis. In casa Italia arriva il miglior risultato stagionale perBaugmartner. L’altoatesino, assieme ad Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti trova una super rimonta nella seconda run e ...

Simon Friedli ha mancato per soli 0'05 il primo podio per un equipaggio svizzero in questa ... ha chiuso al 10o rango una gara vinta ancora una volta dal tedesco Francesco Friedrich, imbattuto ... E' sempre Francesco Friedrich a dominare la scena nel bob a quattro di Coppa del mondo maschile sulla pista di … Continua ... Sei gare, sei vittorie, andando a sommare le quattro nel 2 fanno dieci. Cifra tonda in questa stagione per Francesco Friedrich che sa solo vincere e riscrivere record: il teutonico si impone anche ogg ...