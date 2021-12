'Ballando con le Stelle', l'ospite d'onore non si presenta, Milly Carlucci in imbarazzo: "Ecco la verità" (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella puntata finale di Ballando con le Stelle, andata in onda questo sabato 18 dicembre, i ballerini di una di notte dovrebbero essere Alberto Angela e Maria Chiara Giannetta con il cane Fiona (nella fiction di Linneo). Tuttavia, mentre il divulgatore scientifico era presente in studio, non c'era traccia dell'attrice che interpreta Blanca nell'omonimo show. L'assenza di Maria Chiara Gianetta ha messo in imbarazzo Milly Carlucci che ne ha dovuto spiegare i motivi dell'improvvisa assenza. Diciamo che la padrona di casa ha contato sulla simpatia e sulla dolcezza di Linneo per addolcire la pillola ai fan della Giannetta che attendevano con ansia il suo ingresso sulla famosa pista da ballo del sabato sera. Queste le parole della conduttrice visibilmente imbarazzata: " Voi sapete che noi vi raccontiamo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 19 dicembre 2021) Nella puntata finale dicon le, andata in onda questo sabato 18 dicembre, i ballerini di una di notte dovrebbero essere Alberto Angela e Maria Chiara Giannetta con il cane Fiona (nella fiction di Linneo). Tuttavia, mentre il divulgatore scientifico era presente in studio, non c'era traccia dell'attrice che interpreta Blanca nell'omonimo show. L'assenza di Maria Chiara Gianetta ha messo inche ne ha dovuto spiegare i motivi dell'improvvisa assenza. Diciamo che la padrona di casa ha contato sulla simpatia e sulla dolcezza di Linneo per addolcire la pillola ai fan della Giannetta che attendevano con ansia il suo ingresso sulla famosa pista da ballo del sabato sera. Queste le parole della conduttrice visibilmente imbarazzata: " Voi sapete che noi vi raccontiamo ...

