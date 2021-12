Aumento contagi, in arrivo la stretta per Capodanno: le regole per frenare la diffusione di Omicron (Di domenica 19 dicembre 2021) Il diffondersi della variante Omicron in Italia rende necessaria una stretta. Nuove misure verranno fissate dalla cabina di regia indetta per il 23 dicembre dal premier Draghi. Le misure, con ogni probabilità, non entreranno in vigore a Natale, ma saranno adottate per Capodanno e altre festività a seguire. Per partecipare ai grandi eventi o andare nei luoghi affollati, anche chi è vaccinato dovrà avere un tampone negativo. È la misura che il governo dovrebbe approvare giovedì per evitare un’impennata di contagi durante le festività di Natale. Non sarà l’unica. Nel corso della riunione si valuterà di imporre la mascherina all’aperto in tutta Italia e dopo Capodanno potrebbe scattare l’estensione del green pass rafforzato, con l’obbligo per tutti i lavoratori. “Erano stati i sindacati a insistere con il ... Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021) Il diffondersi della variantein Italia rende necessaria una. Nuove misure verranno fissate dalla cabina di regia indetta per il 23 dicembre dal premier Draghi. Le misure, con ogni probabilità, non entreranno in vigore a Natale, ma saranno adottate pere altre festività a seguire. Per partecipare ai grandi eventi o andare nei luoghi affollati, anche chi è vaccinato dovrà avere un tampone negativo. È la misura che il governo dovrebbe approvare giovedì per evitare un’impennata didurante le festività di Natale. Non sarà l’unica. Nel corso della riunione si valuterà di imporre la mascherina all’aperto in tutta Italia e dopopotrebbe scattare l’estensione del green pass rafforzato, con l’obbligo per tutti i lavoratori. “Erano stati i sindacati a insistere con il ...

