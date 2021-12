Arisa è la vincitrice di questa edizione

Advertising

milly_carlucci : Si festeggia la vincitrice di #BallandoConLeStelle complimenti @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola… - Corriere : Arisa è la vincitrice di Ballando con le Stelle 2021 - tamamaris : @Ballando_Rai @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Sappiamo tutti che la vera vincitrice è #SabrinaSalerno. Peccato che n… - Tele_Visionaro : RT @RadiocorriereTv: Complimenti @ARISA_OFFICIAL ?? la vincitrice dell’edizione 2021 di @Ballando_Rai ???? #BallandoConLeStelle #arisa https… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Arisa è la vincitrice di Ballando con le Stelle 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa vincitrice

... preferendo in semifinale la futura: 'L'anno prossimo spero di non vedervi qua a rubare lo stipendio. Andreste licenziati'. Al momento della premiazione, invece,ha dichiarato: '...ce l'ha fatta davvero: è lei ladi Ballando con le Stelle 2021 . La cantante, che ha gareggiato in coppia con il maestro di ballo Vito Coppola, è riuscita a sconfiggere al duello ...Ieri sera è andata in onda la finale di Ballando con le stelle, chi è stato il vincitore: a trionfare la coppia Arisa e Vito Coppola ...Roma, 18 dicembre - Arisa vince Ballando con le stelle 2021, seconda Bianca Gascoigne, terzo Morgan che attacca la giuria.Il verdetto al termine dell'ultima puntata del dance show di Milly Carlucci, f ...