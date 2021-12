Afghanistan | Onu | il 97% in povertà entro la metà del 2022

Advertising

Secondo il sottosegretario, nel 2022 l'cercherà finanziamenti per un record di circa 4,5 miliardi di dollari destinati all'assistenza umanitaria per i più vulnerabili in. Griffith ha ...KABUL () - Centinaia in fila per passaporti nel primo giorno di riapertura dell'ufficio ...o per sfuggire a una crisi che per l'rasenta la catastrofe umanitaria.Si riaccende la speranza per migliaia di afghani di poter lasciare il Paese. Riaperto l'ufficio passaporti di Kabul View on euronews ...Entro la metà dall'anno prossimo la povertà universale dell'Afghanistan, con una quota del 97% della popolazione, potrebbe essere la prossima "triste pietra miliare" del Paese: lo ha detto il sottoseg ...