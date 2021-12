TIM nuovo record di velocità con la rete 5G: raggiunti picchi pazzeschi, la più veloce in Europa (Di sabato 18 dicembre 2021) 5 gigabit al secondo? Possibili grazie al 5G di TIM, che ha unito le frequenze 3,7 GHz e 26 Ghz, raggiungendo così una velocità mai vista prima in tutta Europa. TIM 5G da record: raggiunti i 5,2 gigabit – 17122021 www.computermagazine.itQuesta volta i complimenti a TIM sono dovuti. Un record vero e proprio a livello europeo per il gestore di telefonia italiano che, con un annuncio, ha confermato di aver superato quota 5,2 gigabit al secondo. Il tutto sfruttando la sola rete 5G, l’avveniristico sistema di connessione in mobilità che, a quanto pare, promette faville da qui ai prossimi anni. Un risultati reso possibile grazie ad una rete 5G Stand Alone, quindi basata solo ed esclusivamente sulla quinta generazione, il cosiddetto 5G. Attualmente in ... Leggi su computermagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) 5 gigabit al secondo? Possibili grazie al 5G di TIM, che ha unito le frequenze 3,7 GHz e 26 Ghz, raggiungendo così unamai vista prima in tutta. TIM 5G dai 5,2 gigabit – 17122021 www.computermagazine.itQuesta volta i complimenti a TIM sono dovuti. Unvero e proprio a livello europeo per il gestore di telefonia italiano che, con un annuncio, ha confermato di aver superato quota 5,2 gigabit al secondo. Il tutto sfruttando la sola5G, l’avveniristico sistema di connessione in mobilità che, a quanto pare, promette faville da qui ai prossimi anni. Un risultati reso possibile grazie ad una5G Stand Alone, quindi basata solo ed esclusivamente sulla quinta generazione, il cosiddetto 5G. Attualmente in ...

Advertising

Inzaghi711 : @rodirossi @TIM_vision Ho fatto un nuovo contratto online da solo, mi danno 3 mesi gratis, ik decoder mi funziona i… - an3fm : @Inzaghi711 @TIM_vision stessa cosa, devono inviare loro un link per riattivare l’offerta Timvision… (a condizione… - rodirossi : @Inzaghi711 @TIM_vision Hanno risolto (?!) con un nuovo contratto e un nuovo decoder. Devi riconsegnare il vecchio. #questaetimme - Mincix91 : @jovinco82 @upperclass951 @ivanmazzella mi hanno riattivato offerta da zero. devo restituire tim box vecchio e riceverò il nuovo - ParadisoUpdates : RT @TIM_music: Con “La Stagione del Cancro e del Leone”???? possiamo immaginare che non sia più inverno e proiettarci verso la leggerezza del… -