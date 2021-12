Smalling: «L’anno scorso è stato difficile per me. Ora voglio aiutare la Roma» (Di sabato 18 dicembre 2021) Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sull’Atalanta: le sue dichiarazioni Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sull’Atalanta. Le dichiarazioni. DICHIARAZIONI – «Quella di stasera è stata una prestazione completa di tutta la squadra, specialmente negli scontri diretti serviva questo passo avanti. Ci siamo messi tutti in gioco, abbiamo corso e combattuto e alla fine abbiamo avuto quello che meritavamo. Ripartiamo da qui. Lo scorso anno è stato difficile per me, aver giocato la partita contro lo Spezia mi ha dato la spinta, speravo di poter giocare un’altra partita prima di Natale e ho avuto tempo per recuperare. Ora voglio restare a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Chris, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sull’Atalanta: le sue dichiarazioni Chris, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria sull’Atalanta. Le dichiarazioni. DICHIARAZIONI – «Quella di stasera è stata una prestazione completa di tutta la squadra, specialmente negli scontri diretti serviva questo passo avanti. Ci siamo messi tutti in gioco, abbiamo corso e combattuto e alla fine abbiamo avuto quello che meritavamo. Ripartiamo da qui. Loanno èper me, aver giocato la partita contro lo Spezia mi ha dato la spinta, speravo di poter giocare un’altra partita prima di Natale e ho avuto tempo per recuperare. Orarestare a ...

Advertising

CalcioNews24 : #Smalling: «L’anno scorso è stato difficile per me. Ora voglio aiutare la #Roma» - AlexMazzone : @ExiledRomanista Normale che Fonseca (no Fonzie) lo metteva in difesa visto che Smalling non ha mai giocato l'anno scorso.... - ilRomanistaweb : Alle 11 la ripresa. Esami per Smalling ?? Si torna a lavorare dopo il giorno di riposo. Il flessore frena l’inglese… - Giampaolesimo : @Lazurismo Smalling lo potevi anche mettere volendo, ma Miranchuk non sai mai se gioca per colpa dell'altro scemo d… -