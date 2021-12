Sci alpino, Dominik Paris 4° in Val Gardena. A sorpresa Bryce Bennett doma la Saslong (Di sabato 18 dicembre 2021) Clamorosa sorpresa nella discesa libera della Val Gardena. A domare la Saslong con il miglior tempo è stato l’americano Bryce Bennett, che sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. Un risultato davvero sorprendente, ma lo statunitense è stato bravissimo a sfruttare il momento migliore della pista per visibilità e velocità della neve. L’intero podio della discesa odierna era comunque difficilmente pronosticabile, visto che al secondo posto si è classificato l’austriaco Otmar Striedinger, staccato di 14 centesimi, e al terzo posto lo svizzero Niels Hintermann, che ha accusato un ritardo di 32 centesimi dal vincitore. Quarto posto, ma anche tanti rimpianti per Dominik Paris (+0.40), che ha sfiorato il podio per 8 centesimi. L’altoatesino è ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Clamorosanella discesa libera della Val. Are lacon il miglior tempo è stato l’americano, che sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. Un risultato davvero sorprendente, ma lo statunitense è stato bravissimo a sfruttare il momento migliore della pista per visibilità e velocità della neve. L’intero podio della discesa odierna era comunque difficilmente pronosticabile, visto che al secondo posto si è classificato l’austriaco Otmar Striedinger, staccato di 14 centesimi, e al terzo posto lo svizzero Niels Hintermann, che ha accusato un ritardo di 32 centesimi dal vincitore. Quarto posto, ma anche tanti rimpianti per(+0.40), che ha sfiorato il podio per 8 centesimi. L’altoatesino è ...

