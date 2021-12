Advertising

poliziadistato : Ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici delle vittime di #Ravanusa (Agrigento) per dar loro l'ultimo sa… - _Carabinieri_ : Con rinnovato cordoglio, l'Arma si stringe compatta attorno ai familiari delle vittime dell'esplosione di #Ravanusa… - emergenzavvf : #Ravanusa (AG), si sono svolti oggi i funerali delle vittime dell’esplosione di sabato. Commozione dei tanti… - Today_it : Ravanusa: l'esplosione causata da una 'bolla' di metano innescata da una scintilla casuale - PalermoToday : Ravanusa: l'esplosione causata da una 'bolla' di metano innescata da una scintilla casuale -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa esplosione

Le indagini sull'di, che ha causato in tutto 10 morti, proseguono senza sosta: il procuratore capo di Agrigento ha reso note alcuni risultati preliminari. Per avere un quadro completo della ...Dopo la messa in sicurezza del quadrilatero interessato all'di circa 10.000 metri ... 'Va, infatti, rilevato - ha aggiunto Patronaggio - che il territorio diè classificato a rischio ...Esplosione a Ravanusa, per la procura è stata causata da una bolla di metano innescata da una scintilla. Cronaca - Sono nove le persone che hanno perso la vita - Continuano le indagini per ricostruire ...Ravanusa, ipotesi della Procura sull’esplosione che ha causato 9 morti: “Bolla di metano esplosa all’improvviso per una scintilla casuale” ...