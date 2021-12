Raul Esteban Calderon | chi è l’uomo accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli in arte Diabolik

(Di sabato 18 dicembre 2021) Si chiama, è argentino e ha 52 annidiin. L’omicidio dell’ex ultras della Lazio avvenne il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. Il fermo del 52enne è stato convalidato ieri dal gip di Roma con l’accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso. E secondo gli inquirenti si tratta della stessa persona che il 20 settembre 2020 ha ucciso Shevaj Selavdi a Torvajanica in spiaggia. Non da solo, visto che nell’occasione c’era con lui, sempre secondo chi indaga, Enrico Bennato, pregiudicato e imparentato con boss. Loro sono solo gli esecutori materiali di un delitto maturato in ambienti di droga e narcotraffico. Grande Raccordo ...

Diabolik, chi è il killerCalderon. L'Argentino e quelle rapine con gli ex della Magliana. 'Era lui il più pericoloso' Aveva già saputo dell'arresto del presunto killer di suo padre? 'No.Un killer vestito da runner, lo stesso, che avrebbe agito due volte: a distanza di un anno. Un professionista, che sarebbe stato ingaggiato come sicario per risolvere gli scontri legati alla ...È stato arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli (foto), alias Diabolik, già capo della curva laziale degli Irriducibili, ucciso il 7 agosto 2019 a 53 anni nel parco degli Acquedotti a Roma con un c ...L'omicidio di 'Diabolik' sarebbe maturato nell'ambito di una guerra per il controllo dello spaccio di droga sul territorio della Capitale. È questo quanto emerge dall'indagine della Direzione distrett ...