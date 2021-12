Provinciali | al Palatedeschi i primi ‘grandi elettori’ Stasera scrutinio LIVE

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono cominciate da pochi minuti le operazioni di voto per lepresso l’unico seggio costituito al “”. Tra sindaci e consiglieri sono 915 gli elettori attesi alle urne, in pratica tutti gli amministratori dei comuni sanniti fatta eccezione per San Marco dei Cavoti e San Martino, entrambi retti da un commissario prefettizio. Ricordiamo che si vota solo per il rinnovo del Consiglio (10 i seggi) mentre la scelta del Presidente avverrà nel 2022. Cinque le liste in campo: tre fanno riferimento all’area politica mastelliana (Noi di Centro, Noi Campani ed Essere Democratici), una tiene insieme Pd e M5S e un’altra rappresenta il centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega). Fiore Capozzi di Arpaise il primo a votare. Il seggio chiuderà questa sera alle 20 e subito dopo si procederà con lo ...

Gli Elettori avranno accesso dal Cancello 'D', situato alla destra dell'ingresso principale del; rispetteranno il distanziamento di almeno un metro; percorreranno due file distinte, l'......fissato per sabato 18 dicembre 2021 a partire dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso il ''...norme e le informazioni relative al voto sono tutti pubblicati nella Sezione 'Elezioni' ...Il Corpo Elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, fissato per il 18 dicembre 2021, è stato determinato definitivamente in 915 unità. Lo comunica la Responsabile dell’Ufficio E ...Il Corpo Elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, fissato per il 18 dicembre 2021, è stato determinato definitivamente in 915 unità. Lo ha reso noto la Responsabile dell’Uffic ...