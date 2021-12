Omicron, quanto reinfetta più di Delta e quanto proteggono due o tre dosi di vaccino: lo studio sulla variante (Di sabato 18 dicembre 2021) Lo studio dell’Imperial College sulla variante Omicron e la protezione dei vaccini: non ci sono segnali che la nuova variante sia più mite di Delta. Due dosi offrono nessuna o poca protezione. Ma la terza dose fa la differenza Leggi su corriere (Di sabato 18 dicembre 2021) Lodell’Imperial Collegee la protezione dei vaccini: non ci sono segnali che la nuovasia più mite di. Dueoffrono nessuna o poca protezione. Ma la terza dose fa la differenza

borghi_claudio : A quanto pare omicron è leggera, in Sudafrica non muore nessuno e #lascienza applaude il governo per non aver fatto… - rtl1025 : ?? Due dosi del #vaccino anti-Covid di #Pfizer offrono circa il 70% di protezione contro la malattia grave da varian… - cvatelli_alsugo : A quanto pare il virus ha trovato il modo di fottere i vaccini, e che il J&J contro 'omicron' è acqua fresca. - sirenadelsud : RT @strange_days_82: Come sostiene il virologo Broccolo ' Non abbiamo un vaccino che blocca l'entrata del virus, ogni 3 mesi bisogna fare u… - K_for_rats : Ragazzi, ma quanto pompa la omicron negli UK? 93mila casi. -