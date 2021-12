Oltre 100 accessori per lui e per lei da regalare questo Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) Rispondere alla domanda «cosa regalo a Natale?» sembra sempre più difficile. Gli italiani, spinti dal desiderio di tornare a una vita normale, sembrano però aver riscoperto una passione per l’abbigliamento e gli accessori. Regalo perfetto per lui o per lei, anche grazie alle linee unisex, e adatto a ogni età. Tra i trend pubblicati dalla piattaforma di resell più celebre al mondo, StockX, le calzature sono al primo numero nella lista dei desideri. Calzature comode, che bene si adattano allo spirito degli ultimi anni come le slides di Yeezy (+250% di crescita su base annua), le Crocs (Oltre 35.000 operazioni totali negli ultimi 12 mesi) e le collaborazioni firmate Birkenstock (+300% su base annua). Resta però intramontabile anche il fascino della borsa, di lusso oppure no. Come nel caso di Telfar, la cui shopping bag si è affermata ... Leggi su panorama (Di sabato 18 dicembre 2021) Rispondere alla domanda «cosa regalo a?» sembra sempre più difficile. Gli italiani, spinti dal desiderio di tornare a una vita normale, sembrano però aver riscoperto una passione per l’abbigliamento e gli. Regalo perfetto per lui o per lei, anche grazie alle linee unisex, e adatto a ogni età. Tra i trend pubblicati dalla piattaforma di resell più celebre al mondo, StockX, le calzature sono al primo numero nella lista dei desideri. Calzature comode, che bene si adattano allo spirito degli ultimi anni come le slides di Yeezy (+250% di crescita su base annua), le Crocs (35.000 operazioni totali negli ultimi 12 mesi) e le collaborazioni firmate Birkenstock (+300% su base annua). Resta però intramontabile anche il fascino della borsa, di lusso oppure no. Come nel caso di Telfar, la cui shopping bag si è affermata ...

Radio1Rai : Da marzo 2022 l'obiettivo sarà tornare in tour con oltre 100 concerti in tutto il mondo. ?? Alle 23, il trio… - elio_vito : Draghi col 90% procede a colpi di fiducia (questa settimana 2), ci sono stati oltre 100 cambi di casacca, i Sindaca… - team_world : 2 ANNI FA usciva il 2° album di #HARRYSTYLES #FINELINE vincitore di un Grammy e che in Italia, oltre ad essere stat… - statodelsud : Oltre 100 accessori per lui e per lei da regalare questo Natale - Pino__Merola : Oltre 100 accessori per lui e per lei da regalare questo Natale -