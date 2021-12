Non vax, bambini e Omicron. Guida al cenone di Natale sicuro (Di sabato 18 dicembre 2021) “A Natale tutti insieme solo se vaccinati”: parola di Fabio Ciciliano, membro del Comitato tecnico scientifico. E gli altri? “Il buon senso e il rispetto a casa possono sicuramente essere sufficienti per trascorrere in sicurezza le serate. Io so tra i miei amici chi è vaccinato e chi no. Proprio per tutelarli, farò gli auguri per telefono a chi non lo è”, aggiunge l’esperto al Corriere. Un invito alla cautela, in un momento in cui molte persone stanno cercando di conciliare la necessità di proteggersi dal Covid col desiderio di non rinunciare alla vicinanza di persone care e amici. Proprio come ricorda Ciciliano, un approfondimento di The Atlantic sottolinea che la situazione ideale è quella in cui tutti i partecipanti ai festeggiamenti natalizi sono completamente vaccinati o hanno già ricevuto anche la terza dose. “In quel caso nessuno degli invitati sarà a rischio ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) “Atutti insieme solo se vaccinati”: parola di Fabio Ciciliano, membro del Comitato tecnico scientifico. E gli altri? “Il buon senso e il rispetto a casa possono sicuramente essere sufficienti per trascorrere in sicurezza le serate. Io so tra i miei amici chi è vaccinato e chi no. Proprio per tutelarli, farò gli auguri per telefono a chi non lo è”, aggiunge l’esperto al Corriere. Un invito alla cautela, in un momento in cui molte persone stanno cercando di conciliare la necessità di proteggersi dal Covid col desiderio di non rinunciare alla vicinanza di persone care e amici. Proprio come ricorda Ciciliano, un approfondimento di The Atlantic sottolinea che la situazione ideale è quella in cui tutti i partecipanti ai festeggiamenti natalizi sono completamente vaccinati o hanno già ricevuto anche la terza dose. “In quel caso nessuno degli invitati sarà a rischio ...

