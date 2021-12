Netflix, “Kitz”: data d’uscita, trama e cast (Di sabato 18 dicembre 2021) A un passo dall’inizio del nuovo anno debutterà su Netflix la nuova serie tv tedesca intitolata Kitz, nuovo teen drama queer. Le vite di un gruppo di giovani altolocati vengono sconvolti dall’arrivo di Lisa, il cui obiettivo è quello di scoprire al verità sulla morte di suo fratello. Scopriamo insieme la data d’uscita, la trama e il cast. Kitz è la nuova serie tv tedesca e queer che Leggi su solodonna (Di sabato 18 dicembre 2021) A un passo dall’inizio del nuovo anno debutterà sula nuova serie tv tedesca intitolata, nuovo teen drama queer. Le vite di un gruppo di giovani altolocati vengono sconvolti dall’arrivo di Lisa, il cui obiettivo è quello di scoprire al verità sulla morte di suo fratello. Scopriamo insieme la, lae ilè la nuova serie tv tedesca e queer che

Advertising

CarloCostelli : RT @gayit: Kitz, in arrivo su #Netflix una nuova serie queer tedesca (TRAILER) - uramaki89 : RT @gayit: Kitz, in arrivo su #Netflix una nuova serie queer tedesca (TRAILER) - Matteo13659657 : RT @gayit: Kitz, in arrivo su #Netflix una nuova serie queer tedesca (TRAILER) - DickMARNO : RT @gayit: Kitz, in arrivo su #Netflix una nuova serie queer tedesca (TRAILER) - aldera661 : RT @gayit: Kitz, in arrivo su #Netflix una nuova serie queer tedesca (TRAILER) -