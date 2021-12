'Maglia sbagliata, non indossatela': l'Atalanta fa marcia indietro e accontenta i tifosi (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo l'affissione nella notte di uno striscione presso il centro di allenamento di Zingonia, 'La Maglia è sbagliata, per rispetto non va indossata', la società ha deciso per il definitivo dietrofront: ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo l'affissione nella notte di uno striscione presso il centro di allenamento di Zingonia, 'La, per rispetto non va indossata', la società ha deciso per il definitivo dietrofront: ...

