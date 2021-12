Jared Leto: "Faccio l'attore perché sono completamente pazzo" (Di sabato 18 dicembre 2021) Il premio Oscar Jared Leto ha parlato del suo approccio alla recitazione in una nuova intervista, svelando inoltre come ha usato la sua creatività per House of Gucci. Jared Leto ha parlato del suo approccio alla recitazione svelando di aver fallito molto, ma di non aver rimpianti. Il premio Oscar ha inoltre sottolineato che recitare in House of Gucci l'ha messo particolarmente alla prova, dovendo sfruttare la sua immaginazione e creatività. Nell'intervista rilasciata a Variety, Jared Leto ha spiegato il suo approccio alla recitazione dichiarando: "Ho sempre la sensazione di dovere andare il più possibile a fondo e spero di poter aiutare a contribuire in un modo significativo". L'attore ha inoltre sostenuto di non aver alcun rimpianto riguardante i ruoli interpretati in ... Leggi su movieplayer (Di sabato 18 dicembre 2021) Il premio Oscarha parlato del suo approccio alla recitazione in una nuova intervista, svelando inoltre come ha usato la sua creatività per House of Gucci.ha parlato del suo approccio alla recitazione svelando di aver fallito molto, ma di non aver rimpianti. Il premio Oscar ha inoltre sottolineato che recitare in House of Gucci l'ha messo particolarmente alla prova, dovendo sfruttare la sua immaginazione e creatività. Nell'intervista rilasciata a Variety,ha spiegato il suo approccio alla recitazione dichiarando: "Ho sempre la sensazione di dovere andare il più possibile a fondo e spero di poter aiutare a contribuire in un modo significativo". L'ha inoltre sostenuto di non aver alcun rimpianto riguardante i ruoli interpretati in ...

