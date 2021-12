Giuseppe Ganelli | il medico radiologo di Codogno e Fonzie

(Di sabato 18 dicembre 2021)ha voluto fare un grande dono alla sua città: la passione per la serie televisiva per dimenticare il Covid Atornano… Happy Days perché la mostra che si tiene nella Pro Loco della cittadina lombarda tristemente nota per essere stata tra i primi focolai Covid, la coda degli anni Cinquanta americani torna con tutto il loro fascino.(foto Facebook)Grazie alla mostra aperta dal 19 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 si vuole mettere definitivamente alle spalle il male che è stato e guadare avanti, sperando nei “giorni felici”. E per fare ciò è più che decisivo il contributo di, specialista in Radiologia all’Ospedale diche ha un promato niente male: è sua la collezione più ...

'Macché Fonzie, il mio idolo era Richie Cunnigham'. Giuseppe Ganelli sa cosa dice semplicemente perché sotto il camice di dottore specialista in Radiologia all'Ospedale di Codogno, sfoggia i galloni del Guinness dei Primati: è sua infatti, per la ...Giuseppe Ganelli ha voluto fare un grande dono alla sua città: la passione per la serie televisiva per dimenticare il Covid ..."Happy days", il telefilm culto andato in onda negli Stati Uniti dal 15 gennaio 1974 al 24 settembre 1984, sbarca nel Basso Lodigiano, ex prima zona rossa, come auspicio. "Vorrei che la mia mostra rip ...