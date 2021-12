Disastro Cagliari | Mazzarri a un passo dall’esonero dopo la disfatta con l’Udinese

Leggi su sportface

(Di sabato 18 dicembre 2021) Walterè a undallasubita in casa all’Unipol Domus nello scontro salvezza contro. 0-4 inflitto dai friulani a una squadra davvero in balia dell’avversaria e degli eventi, con contestazione dei tifosi già una volta subito il terzo gol. Un vero e proprioe per il tecnico livornese in quindici panchine la miseria di una vittoria, sei pareggi e otto sconfitte, troppo affinché Giulini, che in queste ore riflette, possa salvare l’allenatore al quale ha concesso un triennale, unico motivo per cui potrebbe non consumarsi l’avvicendamento. In caso di esonero, potrebbe tornare Semplici ma è complicato, il sogno irrealizzabile è Gattuso, Liverani è un altro nome in voga. SportFace.