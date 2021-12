Advertising

anteprima24 : ** #Cinesi #Accoltellate, rimesso in libertà il 18enne di ##Benevento ** -

Ultime Notizie dalla rete : Cinesi accoltellate

Il Sannio Quotidiano

Le accuse, contestate in concorso anche ad un 17enne - è assistito dall'avvocato Gerardo Giorgione - per il quale si procede separatamente, sono relative all'accoltellamento di due cittadine, ...Hanno scritto e sottoscritto, anchee russi che erano in remoto, che 'si impegnano a ... Secondo quanto riferito dalle autorità, una delle persone, intorno ai 60 anni di età, è in ...Non più astretto ai domiciliari il 18enne Manuel Maturo (difeso dall’avvocato Antonio Leone) accusato insieme a un 17enne (difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione) di tentata rapina e tentato omicidio ...Non più astretto ai domiciliari il 18enne Manuel Maturo (difeso dall’avvocato Antonio Leone) accusato insieme a un 17enne (difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione) di tentata rapina e tentato omicidio ...