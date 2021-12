Che tempo farà a Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - L'alta pressione che da qualche giorno sta proteggendo l'Italia nel corso della prossima settimana sarà sconfitta dall'irruenza del flusso perturbato atlantico. IlMeteo.it informa che fino a mercoledì 22 dicembre l'anticiclone delle Azzorre riuscirà a mantenere un'atmosfera stabile su gran parte d'Italia: al Nord, molte nubi e locali banchi di nebbia potranno interessare la Pianura Padana mentre sul resto d'Italia il sole sarà prevalente. Da giovedì 23 lo scenario meteorologico è destinato a cambiare: correnti via via più umide in arrivo dall'Atlantico prenderanno il posto dell'alta pressione e attiveranno venti meridionali che accompagneranno molte nubi dirette verso i settori tirrenici. Questo graduale deterioramento del tempo sfocerà nella formazione di un vero e proprio ciclone proprio tra la vigilia di Natale, Natale e la ... Leggi su agi (Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - L'alta pressione che da qualche giorno sta proteggendo l'Italia nel corso della prossima settimana sarà sconfitta dall'irruenza del flusso perturbato atlantico. IlMeteo.it informa che fino a mercoledì 22 dicembre l'anticiclone delle Azzorre riuscirà a mantenere un'atmosfera stabile su gran parte d'Italia: al Nord, molte nubi e locali banchi di nebbia potranno interessare la Pianura Padana mentre sul resto d'Italia il sole sarà prevalente. Da giovedì 23 lo scenario meteorologico è destinato a cambiare: correnti via via più umide in arrivo dall'Atlantico prenderanno il posto dell'alta pressione e attiveranno venti meridionali che accompagneranno molte nubi dirette verso i settori tirrenici. Questo graduale deterioramento delsfocerà nella formazione di un vero e proprio ciclone proprio tra la vigilia die la ...

