California indaga su trattamento dipendenti afroamericane a Google (Di sabato 18 dicembre 2021) L’autorità dello stato della California che supervisiona il rispetto dei diritti civili sta indagando sul trattamento delle lavoratrici afroamericane a Google, dopo presunti incidenti di molestie e discriminazione. È quanto riporta il quotidiano britannico ‘The Guardian’, ripreso dall’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Quirinale, presentato progetto Google Arts & Culture Avvocati e analisti del dipartimento statale per l’equità nell’occupazione hanno intervistato ripetutamente diverse donne afroamericane che hanno lavorato per Alphabet – la casa madre di Google – sulle loro esperienze in quella società. Google, dal canto suo, afferma di essere concentrata sulla “costruzione di una equità sostenibile” per le due ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 dicembre 2021) L’autorità dello stato dellache supervisiona il rispetto dei diritti civili stando suldelle lavoratrici, dopo presunti incidenti di molestie e discriminazione. È quanto riporta il quotidiano britannico ‘The Guardian’, ripreso dall’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Quirinale, presentato progettoArts & Culture Avvocati e analisti del dipartimento statale per l’equità nell’occupazione hanno intervistato ripetutamente diverse donneche hanno lavorato per Alphabet – la casa madre di– sulle loro esperienze in quella società., dal canto suo, afferma di essere concentrata sulla “costruzione di una equità sostenibile” per le due ...

Advertising

giornalettismo : L'autorità della California che supervisiona il rispetto dei diritti civili indaga sul trattamento delle lavoratric… - InvestingItalia : California indaga su Google per presunte discriminazioni verso lavoratrici nere - - twofucksgiven : @OrioliPaolo Eh stavolta tra i vari xmas party e Met che non indaga, Sunak che va in California, Rees moggs che ha… -