Calhanoglu | 6 gol e 6 assist | un inizio da incorniciare

Hakan Calhanoglu è uno dei due centrocampisti con almeno 6 gol e 6 assist in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei, insieme a Dimitri Payet. Nessuna squadra ha segnato più reti dell'Inter su sviluppi di corner in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei: sette gol, al pari di Liverpool, Bologna e Hoffenheim. Hakan Calhanoglu ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva in questa Serie A: nessun giocatore ne conta di piú nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo). Ivan Perisic ha segnato lo stesso numero di reti dello scorso campionato di Serie A: 4 ma con la metà delle partite (16 nel 2021/22 e 32 nel 2020/21). Denzel Dumfries ha segnato due gol in Serie A, entrambi fuori casa nel 1° tempo – il primo contro la Roma. L'Inter si conferma la squadra che ha segnato ...

