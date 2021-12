Calciomercato Inter | i dettagli sui rinnovi di Perisic e Brozovic

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’continua a lavorare al rinnovo di contratto di Ivane di Marcelo: ecco la situazione dei due croati L’continua nella sua “missione”. I nerazzurri, infatti, hanno sul tavolo diverse operazioni, tra cui quella riguardante i due croati,. In un approfondimento, La Gazzetta dello Sport ha spiegato la situazione: per quanto riguarda, l’idea dell’esterno sarebbe di chiudere la carriera in Inghilterra o Germania, ma accetterebbe di restare in nerazzurro. Il club, però, non vuole superare una certa cifra anche per via dell’età dell’ex Wolfsburg. Per quanto riguarda, invece, la trattativa è ormai apparecchiata: la firma sul contratto dovrebbe arrivare, con il ...

Non c'è alcun bisogno di ripeterlo, ma lo faremo: al Milan serve un bomber da 25 gol! E l'unico che serve è Vlahovic. Vlahovic quanto costa a gennaio? Sarebbe una follia prenderlo per 50 milioni di ...Il portiere sloveno potrebbe prolungare il suo rapporto con la società nerazzurra, ma la dirigenza pone due paletti per la permanenza ...In Inghilterra Eriksen ha lasciato un ottimo ricordo e se dovesse dimostrare di aver recuperato completamente non è difficile immaginare che una squadra possa offrirgli una maglia Come riportato dalla ...