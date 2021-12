Bilancio devastante del Tifone Rai (Di sabato 18 dicembre 2021) Il oltre 20 morti e interi villaggi rasi al suolo. Almeno 21 persone sono state uccise nel Tifone più forte che ha colpito le Filippine quest’anno, hanno detto i funzionari sabato, con rapporti “allarmanti” di distruzione sulle isole che hanno subito il peso della tempesta. Più di 300.000 persone sono Leggi su periodicodaily (Di sabato 18 dicembre 2021) Il oltre 20 morti e interi villaggi rasi al suolo. Almeno 21 persone sono state uccise nelpiù forte che ha colpito le Filippine quest’anno, hanno detto i funzionari sabato, con rapporti “allarmanti” di distruzione sulle isole che hanno subito il peso della tempesta. Più di 300.000 persone sono

Advertising

periodicodaily : Bilancio devastante del Tifone Rai #TifoneRai #Filippine - Ultron65 : RT @agambella: #USA Tornado devastante nello stato del Kentucky e dintorni. Tra i 70 e i 100 morti secondo il governatore che vede in rialz… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Tornado, il Governatore del Kentucky: 'Ci saranno oltre 100 vittime' Bilanci… - marcoranieri72 : RT @agambella: #USA Tornado devastante nello stato del Kentucky e dintorni. Tra i 70 e i 100 morti secondo il governatore che vede in rialz… - mauromagistri : RT @agambella: #USA Tornado devastante nello stato del Kentucky e dintorni. Tra i 70 e i 100 morti secondo il governatore che vede in rialz… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio devastante Foggia, auto contromano sulla Statale. Morto 59enne, tre feriti di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 17 dicembre sulla Statale 655 ... L'impatto è stato devastante. Dopo il frontale , un automobilista che si è ...

Manovra Draghi, in migliaia in piazza anche a Bari ... una attenzione al mondo del lavoro, quel mondo del lavoro che ha retto una pandemia devastante, in ...deciso di scendere in piazza per esprimere il loro dissenso nei confronti di una Legge di Bilancio ...

Tornado in Usa, si aggrava il bilancio delle vittime Adnkronos Foggia, auto contromano sulla Statale. Un morto e tre feriti Foggia, 17 dicembre 2021 - È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 17 dicembre sulla Statale 655 vicino a Candela, nel Foggiano. Secondo quanto e ...

Dopo i tornado la donna ritrova la sua cagnolina Nola (VIDEO) Devastante ciò che hanno lasciato dietro di se i tornado che si sono abbattuti sul Sud e il Midwest degli Stati Uniti. Il bilancio dei morti purtroppo sembra destinato a salire, ancora molte le person ...

di un morto e tre feriti ildell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 17 dicembre sulla Statale 655 ... L'impatto è stato. Dopo il frontale , un automobilista che si è ...... una attenzione al mondo del lavoro, quel mondo del lavoro che ha retto una pandemia, in ...deciso di scendere in piazza per esprimere il loro dissenso nei confronti di una Legge di...Foggia, 17 dicembre 2021 - È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi 17 dicembre sulla Statale 655 vicino a Candela, nel Foggiano. Secondo quanto e ...Devastante ciò che hanno lasciato dietro di se i tornado che si sono abbattuti sul Sud e il Midwest degli Stati Uniti. Il bilancio dei morti purtroppo sembra destinato a salire, ancora molte le person ...