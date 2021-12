Autostrada A1: Firenze sud-Incisa Reggello, tratto chiuso stanotte e fra il 21 e 22 dicembre (Di sabato 18 dicembre 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento della terza corsia, sarà chiuso l'intero Firenze sud-Incisa Reggello, dalle 20 di stasera, 18 dicembre, alle 6 di domani, domenica 19 dicembre. Chiusura anche dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, verso Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 dicembre 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potenziamento della terza corsia, saràl'interosud-, dalle 20 di stasera, 18, alle 6 di domani, domenica 19. Chiusura anche dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22, saràilcompreso trasud e, verso Roma L'articolo proviene daPost.

