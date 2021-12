Acerbi, il gesto fa arrabbiare i tifosi: “Vi chiedo scusa” (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel corso della partita tra Lazio e Genoa, in occasione del gol del 2-0 siglato da Acerbi con un colpo di testa, il difensore italiano si è lasciato andare ad una esultanza che ha fatto discutere e arrabbiare molti tifosi della Lazio. Acerbi, LazioSubito dopo il gol e l’esultanza con la squadra, Acerbi ha messo il dito davanti alla bocca per zittire le critiche che erano arrivate nei suoi confronti. Lui infatti è stato più volte pizzicato dai tifosi nell’ultimo periodo a causa delle prestazioni poco convincenti. I tifosi non hanno perdonato questo gesto e sui social si sono scatenati. Il difensore in serata ha poi espresso pubblicamente le sue scuse tramite un videomessaggio su ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel corso della partita tra Lazio e Genoa, in occasione del gol del 2-0 siglato dacon un colpo di testa, il difensore italiano si è lasciato andare ad una esultanza che ha fatto discutere emoltidella Lazio., LazioSubito dopo il gol e l’esultanza con la squadra,ha messo il dito davanti alla bocca per zittire le critiche che erano arrivate nei suoi confronti. Lui infatti è stato più volte pizzicato dainell’ultimo periodo a causa delle prestazioni poco convincenti. Inon hanno perdonato questoe sui social si sono scatenati. Il difensore in serata ha poi espresso pubblicamente le sue scuse tramite un videomessaggio su ...

valeagle17 : Comunque il fatto che vi siete tiltati di più per Basic che ha abbandonato la cena senza capirci un cazzo che per A… - Il__Boccia : @robven606 Il gesto di Acerbi è giusto criticarlo, perché non si devono permettere mai a gesti del genere verso gen… - LALAZIOMIA : Laziomania: il gesto pietoso di Acerbi, la vera risposta di Luis Alberto - luca5587 : Due gesti diversi: Uno ??mi spiace ma non lo sopporto mi fa impazzire. L'altro mi fa impazzire, mi manda in orbita,… - Fili27Filippo : #Acerbi One man show di #LazioGenoa: Difende, segna, zittisce e attacca i tifosi. Poi chiede scusa. SS Lazio, Ace… -