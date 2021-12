“Wanda Nara e Mauro Icardi denunciati per riciclaggio di denaro: stipendio diviso tra bonifici e una percentuale in nero” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa volta le cose per Wanda Nara e Mauro Icardi si mettono male. Nemmeno il tempo di archiviare il gossip monstre sul tradimento da parte del calciatore – culminato in una sorta di soap condita di insulti social, presunti triangoli amorosi, messaggi hot del calciatore con Eugenia China Suarez e minacce di divorzio -, che la coppia è alle prese con un nuovo scandalo dal potenziale dirompente. Dall’Argentina rimbalza infatti la notizia che i due coniugi sono stati denunciati per riciclaggio di denaro. Ma c’è molto di più. La denuncia è stata presentata pochi giorni fa presso il tribunale di Comodoro Py di Buenos Aires e in poche ore ha fatto il giro del mondo: su Maurito e la Nara pesano altre accuse, tra cui “violenza istituzionale” e “corruzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa volta le cose persi mettono male. Nemmeno il tempo di archiviare il gossip monstre sul tradimento da parte del calciatore – culminato in una sorta di soap condita di insulti social, presunti triangoli amorosi, messaggi hot del calciatore con Eugenia China Suarez e minacce di divorzio -, che la coppia è alle prese con un nuovo scandalo dal potenziale dirompente. Dall’Argentina rimbalza infatti la notizia che i due coniugi sono statiperdi. Ma c’è molto di più. La denuncia è stata presentata pochi giorni fa presso il tribunale di Comodoro Py di Buenos Aires e in poche ore ha fatto il giro del mondo: su Maurito e lapesano altre accuse, tra cui “violenza istituzionale” e “corruzione ...

Advertising

j_7ragon : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro - Sinnerismo : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro - giangio87 : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro - JeanMarie1899 : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro - FinallyTheo : RT @CalcioFinanza: Icardi e Wanda Nara denunciati in Argentina per riciclaggio di denaro -