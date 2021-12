Uomini e Donne, Ilaria Melis rilascia un’intervista e racconta come sono andate le cose con Joele Milan (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilaria Melis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è raccontata a 360 gradi per MondoTv 24. La giovane ha voluto parlare non solo dello “scandalo” televisivo di cui è stata protagonista ma anche degli attuali rapporti con Joele Milan. Quest’ultimo, seduto sul trono di Maria de Filippi, era stato infatti costretto ad abbandonare la trasmissione per alcuni sospetti della redazione su di lui e sulla sua corteggiatrice, Ilaria. Una volta lontani dai riflettori i due hanno voluto proseguire la loro conoscenza, ma qualcosa non è andato secondo i piani. Entrambi avevano deciso di raccontare i motivi della loro rottura, ma differivano gli uni dagli altri. Per questo, i fan della coppia non avevano ben chiara la situazione e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 dicembre 2021), ex corteggiatrice disi èta a 360 gradi per MondoTv 24. La giovane ha voluto parlare non solo dello “scandalo” televisivo di cui è stata protagonista ma anche degli attuali rapporti con. Quest’ultimo, seduto sul trono di Maria de Filippi, era stato infatti costretto ad abbandonare la trasmissione per alcuni sospetti della redazione su di lui e sulla sua corteggiatrice,. Una volta lontani dai riflettori i due hanno voluto proseguire la loro conoscenza, ma qualcosa non è andato secondo i piani. Entrambi avevano deciso dire i motivi della loro rottura, ma differivano gli uni dagli altri. Per questo, i fan della coppia non avevano ben chiara la situazione e ...

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - IsaeChia : #UominieDonne, Ilaria Melis rilascia un’intervista e racconta come sono andate le cose con Joele Milan E a proposi… - TombaDavide : RT @Mb_yk01_92_850_: #17dicembre 1944 I nazisti tolsero gli occhi, squarciarono il ventre e tagliarono i seni alla Partigiana #GabriellaDeg… -