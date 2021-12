Salvini: «Draghi resti premier, Letta non metta veti a Berlusconi» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il leader della Lega a Palermo parla dell’ipotesi del premier al Quirinale. «Perché Berlusconi no? Se avesse i numeri, Letta non potrebbe mettere dei veti» Leggi su corriere (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il leader della Lega a Palermo parla dell’ipotesi delal Quirinale. «Perchéno? Se avesse i numeri,non potrebbe mettere dei

