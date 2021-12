Roma, si presenta dall’ex moglie con un’ascia: paura in un condominio del Tuscolano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – L’hanno trovato nella tromba delle scale del palazzo dell’ex moglie, con un’ascia in mano. Per questo i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, con l’ausilio dei colleghi della Stazione Roma San Giovanni, hanno arrestato in flagranza un 62enne Romano. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari sono infatti intervenuti in un condominio nei pressi di via della Stazione Tuscolana e, quando sono entrati, hanno sorpreso il 62enne nella tromba delle scale con un’ascia in pugno. Solo dopo ripetute richieste di abbassare l’arma effettuate dai carabinieri l’uomo è stato bloccato e disarmato, nonostante l’energica resistenza opposta. La successiva perquisizione ha poi permesso ai militari di rinvenire, occultato ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021)– L’hanno trovato nella tromba delle scale del palazzo dell’ex, conin mano. Per questo i carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante, con l’ausilio dei colleghi della StazioneSan Giovanni, hanno arrestato in flagranza un 62enneno. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari sono infatti intervenuti in unnei pressi di via della Stazione Tuscolana e, quando sono entrati, hanno sorpreso il 62enne nella tromba delle scale conin pugno. Solo dopo ripetute richieste di abbassare l’arma effettuate dai carabinieri l’uomo è stato bloccato e disarmato, nonostante l’energica resistenza opposta. La successiva perquisizione ha poi permesso ai militari di rinvenire, occultato ...

