Monitoraggio Iss | incidenza in netto aumento Sale la pressione sui reparti Tre Regioni in giallo

Advertising

franser_real : Nuovo monitoraggio Iss: 'L'incidenza del virus è in netto aumento' - marcoluci1 : RT @fanpage: Ultim'ora L’incidenza settimanale schizza a 241 casi per 100mila abitanti. Sono solo due le regioni italiane a rischio basso h… - MorosiSilvia : ??I dati del monitoraggio Iss: l’incidenza sale da 176 a 241. Rt giù 1,13 (era 1,18) - Vito_Troiano : Nuovo monitoraggio Iss: 'L'incidenza del virus è in netto aumento' - infoitsalute : Il monitoraggio Iss: boom incidenza, 18 regioni a rischio moderato -

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Iss

Questi i dati principali contenuti nel report settimanale dell', che segnala inoltre un forte ... Lo evidenzia il report dell'Istituto superiore di sanità con i dati principali deldella ...Secondo quanto reso noto dall', l'Istituto superiore di sanità, ilsettimanale della Cabina di regia ha rilevato che nell'ultima settimana è in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di ...Mentre in Sicilia il Presidente della regione Nello Musumeci firma un’ordinanza per contenere i contagi in altri cinque comuni siciliani, ci sono regioni italiane che passano in zona gialla. È il frut ...Il tasso di occupazione delle terapie intensive (9,6%) e delle altre aree mediche (12,1%) è salito a livello nazionale. In Italia una Regione è classificata a rischio alto, 18 risultano classificate a ...