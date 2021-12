Manuel Bortuzzo in lacrime per l’abbandono di Aldo Montano | lo splendido saluto tra i due amici VIDEO

(Di sabato 18 dicembre 2021)lascia il GF epiange Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di venerdì 17 dicembre abbiamo scoperto la scelta di continuare o lasciare da parte di tutti quei concorrenti che non avevano rivelato la loro decisione lunedì. Tra questi c’èche ha scelto di tornare a casa per L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

mattino5 : 'Manuel è stato condannato all'ergastolo di non camminare, sopravvissuto, con un trauma psicologico terribile' Sil… - matteosalvinimi : Ennesimo sconto di pena per gli autori dello sparo che colpì Manuel Bortuzzo e lo condannò a vita su una sedia a ro… - mattino5 : Manuel Bortuzzo e Lulù: sembra che sia proprio tornato il sereno tra i ragazzi ?? #Mattino5 #GFVIP - 361_magazine : - Altverego : RT @eleoteque: Manuel Bortuzzo domani: #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Nelle ultime oreha provato un ultimo disperato tentativo per convincere l'amico livornese a rimanere. Questa sera ci attendono nuove nomination e il ritorno nella casa di Alex Belli. ...durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021 andata in onda lo scorso lunedì ha affermato ad Alfonso Signorini di voler rimanere all'interno del reality ammettendo anche di provare ...Aldo Montano lascia la casa del Grande Fratello VIP 2021 e manda in crisi i suoi amici Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Il primo crolla quando ha la conferma che il campione non ha cambiato la ...Le lacrime di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi dopo la decisione di Aldo Montano Le lacrime di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi dopo la decisione di Aldo Montano ...