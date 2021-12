Lazio | Sarri | «Non vedo nervosismo Pedro e Zaccagni…»

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha parlato a Dazn nel post partita diGenoa, match vinto dai biancocelesti. Ecco le dichiarazioni del tecnicoha parlato a Dazn nel post partita di-Genoa, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. VITTORIA – «Dispiace per il gol subito non ci stava, penso che sia la prima volta da tanto tempo che lavince senza Immobile». EUROPA LEAGUE – «Tutto questonon lo, a volte siamo scarichi. Abbiamo una meda da due punti a 0.6. L’Europa League sotto questo punto di vista è penalizzante». MOVIMENTI DIFENSIVI – «Hanno letto bene i movimenti avversari. Hanno fatto un buon lavoro. Quando siamo attivi questi movienti ci riescono sempre, quando siamo scarichi come dopo l’Europa League arriviamo sempre in ...

ROMA - Labatte il Genoa e trova tre punti importantissimi per risalire in classifica. Maurizio, nel post partita dell'Olimpico, ai microfoni di Dazn ha commentato : "Abbiamo fatto una buona partita,...Commenta per primo Francesco Acerbi , difensore della, ha parlato a DAZN dopo il successo sul Genoa: 'Non me ne frega meno di niente di quello che ...a Venezia e poi di tornare più freschi'...Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo il successo biancoceleste per 3-1 contro il Genoa. La Lazio (otto insieme ad Inter e Fiorentina) è la squadra che è andata ...Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo successo sul Genoa: “Abbiamo fatto una buona partita comandandola dall’inizio alla fine, senza concedere niente. Non ci stava ...