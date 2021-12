Jovanotti fa nascere “Il Disco del Sole” tra amore | Battiato e dubbi | “Il mio parlamento interiore si divide su quasi tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Aun mese dall’annuncio del ritorno del Jova Beach Party 2022 che debutterà a Lignano Sabbiadoro il 2 luglio per poi approdare in 12 spiagge italiane, Lorenzooggi torna alla musica per lanciare altre cinque canzoni dopo il singolo “Il Boom”. Sono brani che fanno parte de “Ildel”, che arriva a due anni e mezzo di distanza da “La Nuova Era”. Cinque canzoni inedite prodotte con Rick Rubin: “La primavera”, “I Love You Baby”, “Uncome il nostro”, “Tra me e te” e “Border Jam”. Un apripista per approdare poi al Festival di Sanremo 2022 come ospite speciale? Chissà. Intanto il cantautore spiega il perché di questa uscita pre natalizia: “Queste mie nuove canzoni che escono oggi, parte di un flusso di canzoni che usciranno nei prossimi mesi, imprevedibili e libere, – ha ...