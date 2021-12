I fratelli Wright | il primo volo nella storia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) È il 17 dicembre 1904 e in Pennsylvania, precisamente a Kitty Hawk iWilbur e Orville, dopo aver realizzato ilvero e proprio aeroplano, effettuano il. Cosí, agli albori del 900, venne realizzato un sogno che è stato inseguito dall’umanità per millenni. Tutto grazie all’ingegno, determinazione e tenacia, di quelli che erano inizialmente costruttori di biciclette. Un sogno inseguito per anni La principale intuizione dei, che gli permise di realizzare un mezzo in grado di sollevarsi dal suolo, riguarda tre elementi principali: bilanciamento, rotazione e controllo totale del. Fecero prima esperimenti su aquiloni. Poi passarono ad un aliante trainato ...