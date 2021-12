**Green Pass: collegio appello Camera, sì obbligo, no lesione prerogative parlamentari** (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Dovrebbe essere arrivata l'ultima parola dopo i ricorsi e controricorsi sull'obbligo del green Pass per i deputati. Il collegio d'appello della Camera -il tribunale di II grado interno a Montecitorio- ha confermato infatti la decisione del Consiglio di Giurisdizione (il tribunale di I grado) sull'obbligatorietà del certificato verde, così come stabilito dai Questori. Nell'ordinanza si fa riferimento alla recente decisione della Corte Costituzionale che ha rigettato il ricorso di alcuni deputati di Alternativa e del senatore Gianluigi Paragone sul green Pass. "Non si riscontra alcune manifesta lesione delle attribuzione proprie dei parlamentari, come peraltro rilevato anche dalla Corte costituzionale". Tra l'altro, nelle motivazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Dovrebbe essere arrivata l'ultima parola dopo i ricorsi e controricorsi sull'del greenper i deputati. Ild'della-il tribunale di II grado interno a Montecitorio- ha confermato infatti la decisione del Consiglio di Giurisdizione (il tribunale di I grado) sull'obbligatorietà del certificato verde, così come stabilito dai Questori. Nell'ordinanza si fa riferimento alla recente decisione della Corte Costituzionale che ha rigettato il ricorso di alcuni deputati di Alternativa e del senatore Gianluigi Paragone sul green. "Non si riscontra alcune manifestadelle attribuzione proprie dei parlamentari, come peraltro rilevato anche dalla Corte costituzionale". Tra l'altro, nelle motivazioni ...

