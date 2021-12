Eitan affidato ad un tutore esterno:

Advertising

infoitinterno : Eitan affidato a un tutore esterno: continuerà a vivere con la zia Aya - bizcommunityit : Eitan affidato a un tutore esterno: continuerà a vivere con la zia Aya - PorcodelMolente : Eitan affidato a un «tutore» esterno: «Troppi conflitti tra i parenti». Continuerà a vivere con la zia Aya… - giorgio704 : In questo paese è tutta questione di soldi, ma io mi chiedo perché questo avvocato di Monza? Sarà amico o parente d… - LumsaNews : Il piccolo #Eitan non sarà affidato alla zia paterna Aya, ma a un tutore esterno. Lo ha stabilito oggi il giudice d… -

Ultime Notizie dalla rete : Eitan affidato

...paterna a cui il piccolo è stato. La decisione è stata presa in seguito al reclamo presentato dai nonni materni, ma soprattutto data l'elevatissima conflittualità tra i familiari di. ...Da allora c'è stato un lungo braccio di ferro tra i parenti del padre e quelli della madre per la sua custodia:alla zia Aya Biran ,era stato rapito e portato in Israele dal nonno ...Eitan affidato a un tutore esterno: le reazioni e le richieste dei nonni materni. “Nell’interesse del minore accogliamo con soddisfazione la rimozione di Aya Biran come tutore a favore di un terzo, co ...Ad accoglierlo nella casa di zia Aya Biran, una villetta a Travacò Siccomario, alle porte di Pavia, le sue cuginette che lo attendevano a braccia aperte. I nonni materni di Eitan, protagonisti del suo ...