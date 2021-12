eBasket | Serie A Femminile 2021-2022 | Costa Masnaga corsara in Toscana | battuto a domicilio Empoli

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La Limontasi aggiudica l’anticipo dell’undicesima giornata diA di basket. Le lombarde battono in trasferta l’USE Scotti Rosaper 59-74, grazie ad un break nel terzo quarto (10-22 il parziale) che ha stroncato ogni possibile tentativo di rimonta da parte delle padrone di casa dopo un primo tempo equilibrato.sale così a quota 6 punti in terzultima posizione, mentre le toscane rimangono il fanalino di coda con un solo successo in undici turni. Per la squadra di coach Seletti ben 19 punti di Jablonowski e 18 di Allievi, mentre chiudono in doppia cifra anche Sperafico con 15 punti e Matilde Villa con 12 punti. Adnon bastano i 22 punti di Williams ed i 12 di Rembiszewska. Primo quarto di perfetto ...

