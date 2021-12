Draghi difende i test ai confini: “Troppi i nostri 135 mila morti” (Di venerdì 17 dicembre 2021) I capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles ascoltano il premier senza controbattere. Passa il metodo della «massima cautela». Intesa sulla necessità di agire per difendersi da Omicron con l’inverno che sta colorando nuovamente di rosso l’intero continente Leggi su lastampa (Di venerdì 17 dicembre 2021) I capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles ascoltano il premier senza controbattere. Passa il metodo della «massima cautela». Intesa sulla necessità di agire perrsi da Omicron con l’inverno che sta colorando nuovamente di rosso l’intero continente

