Craxi | credo che i socialisti debbano fare un pacato processo di revisione su meriti e colpe

Ho visto solo in questi giorni "Hammamet", il film di Gianni Amelio sugli ultimi mesi della vita di Craxi nella sua residenza tunisina, basato in buona parte sulla splendida interpretazione di Pierfrancesco Favino, che con la sua capacità mimetica offre un vivido ricordo del leader socialista. E' senz'altro un bel film, non strappalacrime eppure emozionante perché rende dolorosamente il dramma di uno dei maggiori leader politici italiani. Hammamet è centrato più sul dramma finale del leader socialista che sul suo operato, perché non ha voluto (o forse non ha osato) raccontare la vicenda di "Mani Pulite", che portò fra l'altro ad una serie di suicidi (da Sergio Moroni a Gabriele Cagliari e molti altri). Il film, a mio avviso, avrebbe dovuto almeno accennare agli aspetti positivi dell'operato di Craxi, fra cui "la rinascita" del PSI dopo gli anni grigi ...

