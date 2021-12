Assist a Salvini del teste della Procura | Open Arms rifiutò l’offerta di Malta e Spagna

(Di venerdì 17 dicembre 2021) È unclamoroso all’ex-ministro dell’Interno Matteoquello dell’ammiraglio Liardo,nel processoin cui il leaderLega in qualità di titolare del Viminale all’epoca, è accusato di sequestri degli immigrati a bordonave dell’Ong che voleva, a tutti i costi, sbarcare il suo carico umano in Italia. La nave ibericadi dirigersi in Tunisia, di sbarcare 39 immigrati a, di fare rotta in(diniego ribadito in due occasioni), non fornì dettagli sullo stato di salute delle singole persone a bordo (domandò di farle sbarcare tutte, ma esclusivamente in Italia). Sono alcuni ...

Il Secolo d'Italia

Meloni raccoglie l'di Matteo Renzi e rivendica per il centrodestra il diritto a eleggere il ...a parole - sul leader di Forza Italia come già aveva fatto sempre dallo stesso palco MatteoUn patriota al Quirinale . Chi? Uno come Silvio Berlusconi . Giorgia Meloni raccoglie l'di Matteo Renzi e rivendica per il centrodestra il diritto a eleggere il prossimo presidente .... '...Un patriota al Quirinale. Chi? Uno come Silvio Berlusconi. Giorgia Meloni raccoglie l’assist di Matteo Renzi e rivendica per il centrodestra il diritto a eleggere il prossimo presidente della Repubbli ...L'ex premier ad Atreju: "Nome da scegliere insieme, ma molti partiti vogliono votare nel 2022. Draghi? Srebbe un ottimo capo dello Stato". Poi lancia anche l'ipotesi Casini. La mossa del leghista per ...