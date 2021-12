Alex Belli e l’incontro con uno dei due uomini paparazzati con Delia Duran (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il video con Alex Belli Ultimamente quando si parla di Grande Fratello Vip non si può fare a meno che parlare di Alex Belli e Delia Duran. La storia è molto lunga. I due si sono sposati, poi l’attore ha fatto il suo ingresso nel reality sostenendo che nessuna donna lo avrebbe tentato. Però, poi, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il video conUltimamente quando si parla di Grande Fratello Vip non si può fare a meno che parlare di. La storia è molto lunga. I due si sono sposati, poi l’attore ha fatto il suo ingresso nel reality sostenendo che nessuna donna lo avrebbe tentato. Però, poi, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Carme69_B : RT @ar_mata7: “…altro che centovetrine…qua Alex Belli a casa che dice potevo inventarmi una trama migliore” Tommaso che aveva previsto tutt… - cifa_mar : @j_enne Esmeeeeraldaaaa interpretata da Alex Belli - MondoTV241 : Visita speciale per Alex Belli #AlexBelli #gfvip #gfvip6 - RosaBindi : @Linda07861689 Aspettate che entra l altro stasera vedete cm foxxe tutti questa gattamorta a me questa non mi piace… - anninaa00 : I contenuti di DAVIDE un attorucolo come Alex Belli che gioca sporco #gfvip -